Є відомі прізвища: у ГУР назвали імена росіян, що готують в Україні "Майдан-3"

Українські спецслужби продовжують контррозвідувальні заходи

Кремль вирішив залучити до підривної кампанії проти України під кодовою назвою "Майдан-3" чинних та колишніх російських високопосадовців. Зокрема, до цього списку входять перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко та колишній помічник Володимира Путіна Владислав Сурков.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. За його словами, у цьому списку також є прізвища зрадників України, які втекли до РФ, та прізвища тих людей, які наразі перебувають в Україні.

"Що стосується конкретних прізвищ: так, Кирієнко, так, Сурков. Зрозуміло, що всі колаборанти-зрадники, яких прихистила наразі московія, будуть так чи інакше в цьому задіяні. На жаль, є і прізвища тих людей, які зараз знаходяться на території України як об’єкти впливу. Це не означає, що вони вже дали згоду. Ця інформація перевіряється", — заявив Юсов.

Водночас представник ГУР підкреслив, що контррозвідувальні заходи в Україні тривають постійно і не зупиняються. За його словами, Служба безпеки України та в цілому сектор безпеки оборони над цим працюють.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 27 лютого 2024 року Комітет з розвідки при президенті України заявив, що окупанти реалізують проти України дестабілізаційний план, який був названий "Майдан-3". Тобто, варто очікувати на те, що найближчими тижнями противник докладатиме максимум зусиль, щоб намагатися розпалити конфлікти всередині України, а також і в інших точках світу, де є підтримка країни.