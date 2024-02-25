Росія готує стратегічну операцію проти української влади: Буданов розкрив деталі

Більше подробиць буде в офіційному зверненні

Росія готує стратегічну операцію з делегітимізації української влади. Вона має кодову назву "Смута".

Про це під час форуму "Україна. Рік 2024" заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, передає кореспондент "Телеграфа". За його словами, РФ вкладає в цю операцію величезні кошти.

Очільник ГУР зазначив, що днями буде офіційне звернення від комітету з розвідки, куди входять все спецслужби. У ньому буде озвучено про проведення Росією стратегічної операції з делегітимізації української влади.

"Вони вкладають величезні кошти в те, щоб поставити під сумнів легітимність прийняття саме рішень. І використавши цей період, який вони в себе в документах називають "Смута", в цей період вони хочуть спробувати завдати воєнної поразки, думаючи, що це максимально знизить рівень морально-психологічного стану нашого війська", — підкреслив Буданов.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, чому Росія зменшила кількість ракетних атак на Україну. Він вважає, що справа у виснажені постачання зброї державі-терористу.