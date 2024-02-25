Россия готовит стратегическую операцию против украинских властей: Буданов раскрыл детали

Больше подробностей будет в официальном обращении

Россия готовит стратегическую операцию по делегитимизации украинской власти. Она имеет кодовое название "Смута".

Об этом во время форума "Украина. Год 2024" заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, передает корреспондент "Телеграфа". По его словам, РФ вкладывает в данную операцию огромные средства.

Глава ГУР отметил, что на днях будет официальное обращение от комитета по разведке, куда входят все спецслужбы. В нем будет озвучено о проведении Россией стратегической операции по делегитимизации украинской власти.

"Они вкладывают огромные средства в то, чтобы подвергнуть сомнению легитимность принятия именно решений. И использовав этот период, который они у себя в документах называют "Смута", в этот период они хотят попытаться нанести военное поражение, думая, что это максимально снизит уровень морально-психологического состояния нашей армии", — подчеркнул Буданов.

Напомним, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, почему Россия уменьшила количество ракетных атак на Украину. Он считает, что дело в истощенных поставках оружия государству-террористу.