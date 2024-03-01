Есть известные фамилии: в ГУР назвали имена россиян, готовящих в Украине "Майдан-3"

Украинские спецслужбы продолжают контрразведывательные мероприятия

Кремль решил привлечь к подрывной кампании против Украины под кодовым названием "Майдан-3" действующих и бывших российских чиновников. В частности, в этот список входят первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и бывший помощник Владимира Путина Владислав Сурков.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. По его словам, в этом списке также есть фамилии предателей Украины, бежавших в РФ, и фамилии тех людей, которые сейчас находятся в Украине.

"Что касается конкретных фамилий: да, Кириенко, да, Сурков. Понятно, что все коллаборанты-предатели, которых приютила московия, будут так или иначе в этом задействованы. К сожалению, есть и фамилии тех людей, которые сейчас находятся на территории Украины как объекты влияния. Это не означает, что они уже дали согласие. Эта информация проверяется", — заявил Юсов.

В то же время представитель ГУР подчеркнул, что контрразведывательные мероприятия в Украине продолжаются постоянно и не останавливаются. По его словам, Служба безопасности Украины и целом сектор безопасности обороны над этим работают.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 27 февраля 2024 года Комитет по разведке при президенте Украины заявил, что оккупанты реализуют против Украины дестабилизационный план, который был назван "Майдан-3". То есть, стоит ожидать, что в ближайшие недели противник будет прилагать максимум усилий, чтобы пытаться разжечь конфликты внутри Украины, а также и в других точках мира, где есть поддержка страны.