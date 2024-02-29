"Есть конкретные фамилии": в ГУР рассказали, кого Россия завербовала для "Майдана-3"

Речь идет о десятках людей

Главное управление разведки знает, кого РФ планирует завербовать для продвижения российских нарративов по подготовке к операции "Майдан-3". Ведомство получило списки с конкретными фамилиями.

Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире Радио Свобода. Десятки людей будут работать на ботофермах в телеграммах.

"Я сейчас не могу называть конкретные фамилии. Есть списки людей, по которым враг работает, и есть задача привлекать их для распространения своей риторики и влияния на общественно-политическую ситуацию в стране. Это десятки людей, если мы говорим о влиятельных категориях. Сейчас в Их задача максимально закупить тысячи страниц и аккаунтов. Это будет работа ботоферм, вновь созданных или уже купленных телеграмм-каналов", — сказал Юсов.

По его словам, Кремль не может рассчитывать на своих предыдущих агентов.

"Та когорта политических деятелей, которая у них была, она уже засвечена и не имеет никакого влияния в Украине. Но всякий раз, когда мы будем слышать такие нарративы, которые расшатывают Украину изнутри, делегализируют принятие государственных решений, мы будем понимать, на кого эти нарративы работают", — добавил представитель ГУР.

Также он рассказал, как происходит процесс вербовки.

"Это не всегда означает, что к человеку обращается кто-то с красной звездой. Это может быть выход на посредников через нейтральные темы. Главное, вкрапления тех нарративов, которые нужны врагу. Эта работа, попытки его, происходят как в Украине, так и за границей", — заявил Юсов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 27 февраля 2024 года Комитет по разведке при президенте Украины заявил, что оккупанты реализуют против Украины дестабилизационный план, который был назван "Майдан-3". То есть, стоит ожидать, что в ближайшие недели противник будет прилагать максимум усилий, чтобы пытаться разжечь конфликты внутри Украины, а также и в других точках мира, где есть поддержка страны.