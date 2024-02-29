"Є конкретні прізвища": у ГУР розповіли, кого Росія завербувала для "Майдану-3"

Йдеться про десятки людей

Головне управління розвідки знає, кого РФ планує завербувати для просування російських наративів щодо підготовки до операції "Майдан-3". Відомство отримало списки з конкретними прізвищами.

Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода. Десятки людей працюватимуть на ботофермах у Телеграм.

"Я зараз не можу називати конкретні прізвища. Є списки людей, по яких ворог працює, і є завдання залучати їх для поширення своєї риторики і впливу на суспільно-політичну ситуацію в країні. Це десятки людей, якщо ми говоримо про впливові категорії. Зараз у них задача максимально закупити тисячі сторінок та акаунтів. Це буде робота ботоферм, новостворених чи вже куплених телеграм-каналів", — сказав Юсов.

За його словами, Кремль не може розраховувати на своїх попередніх агентів.

"Та когорта політичних діячів, яка в них була, вона вже засвічена і не має жодного впливу в Україні. Але щоразу, коли ми чутимемо такі наративи, які розхитують Україну з середини, які делегалізують ухвалення державних рішень, ми будемо розуміти, на кого ці наративи працюють", — додав представник ГУР.

Також він розповів, як відбувається процес вербування.

"Це не завжди означає, що до людини звертається хтось із "червоною зіркою". Це може бути вихід на посередників через нейтральні теми. Головне, вкраплення тих наративів, які потрібні ворогу. Ця робота, спроби її, відбуваються як в Україні, так і за кордоном", — заявив Юсов.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 27 лютого 2024 року Комітет з розвідки при президенті України заявив, що окупанти реалізують проти України дестабілізаційний план, який був названий "Майдан-3". Тобто, варто очікувати на те, що найближчими тижнями противник докладатиме максимум зусиль, щоб намагатися розпалити конфлікти всередині України, а також і в інших точках світу, де є підтримка країни.