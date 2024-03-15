Месяцы пыток и допросов: в ООН рассказали, как РФ пытает украинских военнопленных

Все это осуществлялось с пренебрежением к человеческому достоинству и привело к длительным физическим и психическим травмам

Украинские военнопленные подвергаются многомесячным пыткам в российском плену. Одного военнослужащего после плена госпитализировали в больницу 36 раз.

Об этом говорится в отчете Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине. В своем докладе Комиссия сосредоточила свое внимание на случаях пыток украинских военных, которых брали оккупанты в плен. Там описали жуткое обращение с ними в нескольких местах лишения свободы в РФ.

В отчете утверждается, что российские власти, с целью получения информации, пытали гражданских, которых они заподозрили в сотрудничестве с ВСУ. Преступники применяли пытки также с целью наказания и устрашения.

Международная комиссия выявила схожие методы пыток в разных местах лишения свободы. Вместе эти элементы подтверждают, что российские власти систематически применяли пытки.

Пытки над военнопленными совершали члены подразделений "спецназа" Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации (ФСИН), и штатный персонал этой службы, являющихся тюремными охранниками. Жертвы также рассказывали, что допросы проводили и сотрудники ФСБ РФ.

Свидетельства потерпевших показывают всю беспощадность и жестокость этого поведения, что причиняло жертвам сильные боли и страдания во время длительного содержания под стражей. Все это осуществлялось с пренебрежением к человеческому достоинству и привело к длительным физическим и психическим травмам.

Один украинский военнослужащий, которого представители российских властей содержали под стражей и подвергали пыткам в нескольких местах лишения свободы, рассказал о своем опыте пребывания в исправительной колонии в городе Донской Тульской области, где его постоянно пытали. В результате постоянных пыток у него были переломаны кости, выбиты зубы, а на раненой стопе развилась гангрена.

"Я потерял всякую надежду и волю к жизни", — сказал солдат, добавив, что он пытался покончить с собой, но преступники начали его избивать.

После освобождения из плена военнослужащего госпитализировали 36 раз.

Стоит отметить, что случаев расстрела украинских военнопленных российскими террористами гораздо больше, чем показывают в публичной плоскости. Какие-либо договоренности российские террористы не выполняют, а международное право игнорируют, как это было в Авдеевке. Оккупанты расстреляли 6 пленных украинских военных, оставшихся на позиции Музей ("Зенит") после ухода украинской армии.

Кроме этого, стало известно, что российские оккупанты продают пленных воинов ВСУ на "черном рынке" чеченской военизированной группировкой. Те, в свою очередь, затем проводят собственные обмены с Украиной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем россияне расстреливают пленных на камеру. Причиной этого есть обещания российских командиров. Солдатам предлагают вознаграждения за отрезанные главы украинских воинов при наличии видеоподтверждения того, что на момент обезглавления жертва была жива.