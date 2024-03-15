Місяці тортур та допитів: в ООН розповіли, як РФ катує українських військовополонених

Все це здійснювалося з зневагою до людської гідності та спричинило довготривалі фізичні та психічні травми

Українські військовополонені зазнають багатомісячних катувань у російському полоні. Одного військовослужбовця після полону госпіталізували до лікарні 36 разів.

Про це слало відомо зі звіту Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні. У своїй доповіді Комісія зосередила свою увагу на випадках катування українських військових, яких брали окупанти в полон. Там описали моторошне поводження із ними в декількох місцях позбавлення волі у РФ.

У звіті стверджується, що російська влада, з метою отримання інформації, катувала цивільних, яких вона запідозрила у співпраці з ЗСУ. Злочинці застосовували тортури також з метою покарання та залякування.

Міжнародна комісія виявила схожі методи катувань у різних місцях позбавлення волі. Разом ці елементи підтверджують, що російська влада систематично застосовувала катування.

Тортури над військовополоненими вчиняли члени підрозділів "спецназу" Федеральної служби виконання покарань Російської Федерації (ФСВП), і штатний персонал цієї служби, які є тюремними охоронцями. Жертви також розповідали,що допити проводили і співробітники ФСБ РФ.

Свідчення потерпілих показують всю нещадність та жорстокість цього поводження, що завдавало жертвам сильного болю та страждань під час тривалого утримання під вартою. Все це здійснювалося з зневагою до людської гідності та спричинило довготривалі фізичні та психічні травми.

Один український військовослужбовець, якого представники російської влади утримували під вартою та піддавали тортурам у декількох місцях позбавлення волі, розповів про свій досвід перебування у виправній колонії у місті Донський Тульської області, де його постійно катували. В результаті постійних тортур в нього були переламані кістки, вибиті зуби, а на пораненій стопі розвинулася гангрена.

"Я втратив будь-яку надію і волю до життя", — сказав солдат, додавши, що він намагався накласти на себе руки, але злочинці почали його бити.

Після звільнення з полону військовослужбовця госпіталізували 36 разів.

Варто зазначити, що випадків розстрілу українських військовополонених російськими терористами набагато більше, ніж випливає у публічну площину. Будь-які домовленості російські терористи не виконують, а міжнародне право ігнорують, як це було в Авдіївці. Окупанти розстріляли 6 полонених українських військових, які залишились на позиції Музей ("Зеніт") після відходу української армії.

Окрім цього, стало відомо, що російські окупанти продають полонених воїнів ЗСУ на "чорному ринку" чеченським воєнізованим угрупованням. Ті, своєю чергою, потім проводять власні обміни з Україною.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо росіяни розстрілюють полонених на камеру. Причиною цього є обіцянки російських командирів. Солдатам пропонують винагороди за відрізані голови українських воїнів за наявності відеопідтвердження того, що на момент обезголовлення жертва була живою.