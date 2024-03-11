Россия производит достаточно оружия, чтобы воевать еще несколько лет, но есть важный нюанс — WSJ

Фокус на количество, но…

Россия, чьи объемы производства артснарядов в три раза больше, чем у США и ЕС, сможет вести полномасштабную войну еще в течение двух-пяти лет. К такому выводу пришли в разведке стран НАТО.

Об этом пишет The Wall Street Journal. Согласно статистическому анализу, проведенному Центральным банком Финляндии, производство России в нескольких отраслях, связанных с военной промышленностью, включая оптическую продукцию и производство металла, с начала войны удвоилось.

Однако, учитывая отток инвестиций, рабочей силы и материалов из других секторов российской экономики, рост производства и общего уровня военных расходов может быть неустойчивым, пришел к выводу Центральный банк Финляндии.

В анализе указывается, что значительная часть роста производства, связанного с обороной, происходит за счет низкотехнологичных продуктов, таких как стальной прокат, а не сложных продуктов, таких как полупроводники, по которым Россия полагается на иностранных поставщиков.

Однако некоторые аналитики подвергают сомнению российское военное производство. Ведь количественно он растет, а качественно не меняется. Так, например, новая производимая бронетехника ничем не отличается от той, которую расконсервировали и отремонтировали.

Примером также является омский танковый завод "Трансмаш", который производит Т-62. Эти танки не выпускаются с 1970-х годов, и они похожи на Т-54/55, впервые разработанные после Второй мировой войны. Со временем запасы этой техники могут иссякнуть, ведь она более уязвима в боях и менее эффективна.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне продолжают активно наносить удары по Украине с применением ударных БПЛА и корректированных авиабомб (КАБ). При этом если с первыми ситуация плохая, но не критическая, использование авиабомб оккупантами может выйти на новый рекорд.