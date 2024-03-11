Росія виготовляє достатньо зброї, щоб воювати ще декілька років, але є важливий нюанс - WSJ

Фокус на кількість, але …

Росія, чиї обсяги виробництва артснарядів у тричі більші, ні у США та ЄС, зможе вести повномасштабну війну ще протягом двох-пʼяти років. Такого висновку дійшли у розвідці країн НАТО.

Про це пише The Wall Street Journal. Згідно зі статистичним аналізом, проведеним Центральним банком Фінляндії, виробництво Росії в кількох галузях, пов'язаних з військовою промисловістю, включаючи оптичну продукцію і виробництво металу, з початку війни подвоїлося.

Однак, враховуючи відтік інвестицій, робочої сили і матеріалів з інших секторів російської економіки, зростання виробництва і загального рівня військових витрат може бути нестійким, дійшов висновку Центральний банк Фінляндії.

В аналізі вказується, що значна частина зростання виробництва, пов'язаного з обороною, відбувається за рахунок низькотехнологічних продуктів, таких як сталевий прокат, а не складних продуктів, таких як напівпровідники, щодо яких Росія покладається на іноземних постачальників.

Проте деякі аналітики ставлять під сумнів російське військове виробництво. Адже кількісно вона зростає, а якісно не змінюється. Так, наприклад, нова вироблена бронетехніка нічим не відрізняється від тої, яку розконсервувати та відремонтували.

Зазначається, що прикладом також є омський танковий завод "Трансмаш", який виробляє Т-62. Ці танки не випускаються з 1970-х років, і вони схожі на Т-54/55, які вперше були розроблені після Другої світової війни. З часом запаси цієї техніки можуть вичерпатись, адже вона більш вразлива у боях та менш ефективна.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни продовжують активно завдавати ударів по Україні із застосуванням ударних БПЛА та коригованих авіабомб (КАБ). При цьому якщо з першими ситуація погана, але не критична, то використання авіабомб окупантами може вийти на новий рекорд.