Пошел защищать Украину в 19 лет: россияне забрали жизнь еще одного молодого воина

Украинский воин прослужил в ВСУ четыре года

На фронте ежедневно гибнут лучшие сыновья и дочки Украины. Печальная весть пришла и в Луганскую область — в боях под Авдеевкой 8 марта погиб Василевский Сергей, родом из Райгородка.

Об этом сообщили в Коломыйчицкой сельской военной администрации Сватовского района Луганской области. Воину на веки осталось 22 года.

Василевский Сергей после школы учился в Северодонецком ПТУ на автомеханика, а после окончания учебного заведения в 2020 году добровольно пошел в армию и подписал контракт с ВСУ. С тех пор служил в 53-й отдельной механизированной бригаде имени князя Владимира Мономаха.

"Честно жил, честно служил, уважал родителей, любил Родину, был добрым и веселым парнем", — вспоминают его товарищи.

Последнее время выполнял боевые задачи на Авдеевской направлении, где и погиб во время очередной атаки врага 8 марта 2024 года. Воину было и навсегда останется 22 года.

Семье погибшего выразили соболезнования по поводу непоправимой потери.

"Герои не умирают, они остаются в наших сердцах! Вечная память и слава нашему земляку, защищавшему родную Украину и каждого из нас", — добавили в сельсовете.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на фронте погиб 35-летний воин Сергей Белый. Его не стало в день рождения его супруги.