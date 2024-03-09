Пішов захищати Україну у 19 років: росіяни забрали життя ще одного молодого воїна

Український воїн прослужив у ЗСУ чотири роки

На фронті щодня гинуть найкращі сини та доньки України. Сумна звістка прийшла і до Луганської області — у боях під Авдіївкою 8 березня загинув Василевський Сергій, родом із Райгородка.

Про це повідомили у Коломийчиській сільській військовій адміністрації Сватівського району Луганської області. Воїнові на віки залишилося 22 роки.

Василевський Сергій після школи навчався у Сєвєродонецькому ПТУ на автомеханіка, а після закінчення навчального закладу у 2020 році добровільно пішов до армії та підписав контракт із ЗСУ. З того часу служив у 53-й окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха.

"Чесно жив, чесно служив, поважав батьків, любив Батьківщину, був добрим і веселим хлопцем", — згадують його товариші.

Останнім часом виконував бойові завдання на Авдіївському напрямку, де загинув під час чергової атаки ворога 8 березня 2024 року. Воїнові було і назавжди залишиться 22 роки.

Сім’ї загиблого висловили співчуття щодо непоправної втрати.

"Герої не вмирають, вони залишаються в наших серцях! Вічна пам’ять і слава нашому земляку, який захищав рідну Україну та кожного з нас", — додали в сільраді.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на фронті загинув 35-річний воїн Сергій Білий. Його не стало в день народження його дружини.