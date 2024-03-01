В России заявили, что якобы готовы передать тела погибших при падении Ил-76: в Украине уже отреагировали

РФ до сих пор не передала официальные списки

В России готовы передать Украине тела украинских военнопленных, которые, как утверждает российская сторона, погибли в результате падения самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января.

Об этом заявила уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова. Ее цитирует русское пропагандистское издание РИА Новости.

"Для этого все необходимое с точки зрения процедуры есть. Тела могут быть переданы согласно существующим процедурам", — отметила она.

Москалькова также сообщила, что находится в контакте с представителями Украины по делу о падении самолета. Она уточнила, что этот вопрос она обсуждает с уполномоченным Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцем.

"Относительно тел — я сразу же сообщила, что у нас есть подтверждение и все ДНК, которые, по заключению экспертизы, позволяют сделать идентификацию личности", — заявила она.

Реакция Украины

Лубинец уже прокомментировал заявление Москальковой. Он подчеркнул, что российская сторона в очередной раз "начинает спекулировать на теме падения Ил-76".

"Но до сих пор по моему требованию Россия не передала официальные списки, не подтвердила факт, не предоставила доступ международным организациям к месту трагедии. Отмечаю, что позиция Украины неизменна: мы требуем прозрачного расследования, доступа к месту падения самолета, а также с первого дня требовали официальных списков и репатриации тел и проведения соответствующих экспертиз (в случае подтверждения)", — написал он в Telegram.

В свою очередь представитель ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что Украина неоднократно обращалась к государству-агрессору по поводу передачи тел якобы погибших на борту Ил-76 украинских военнопленных, пишет "Украинская правда". Он подчеркнул, что работа в этом направлении продолжается.

"Как и расследование обстоятельств того, что на самом деле произошло с бортом Ил-76 и кто на самом деле там находился. Контакт по этому поводу есть. Когда можно будет говорить о результатах, мы сообщим", − заявил Юсов.

Напомним, 24 января в Белгородской области РФ разбился транспортный самолет Ил-76. Минобороны России заявило, что его якобы сбила Украина. Там сообщили, что на борту якобы находились 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Российские власти заявили о срыве обмена пленными. Никаких доказательств того, что в самолете были пленные, в РФ не предоставили.

В свою очередь ГУР Минобороны Украины подтвердило, что 24 января планировался обмен. Там подчеркнули, что Россия в прошлом предупреждала о необходимости безопасности воздушного пространства Белгорода при обмене. Но на этот раз промолчала. Позже выяснилось, что в морг в Белгороде доставили всего пять тел. Кроме того, российским спасателям не разрешили осмотреть место происшествия.

Президент Владимир Зеленский поручил военным и спецслужбам тщательно разобраться в ситуации. Украина будет настаивать на международном расследовании происшествия.