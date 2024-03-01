У Росії заявили, що нібито готові передати тіла загиблих під час падіння Іл-76: в Україні вже відреагували

РФ досі не передала офіційних списків

У Росії готові передати Україні тіла українських військовополонених, які, як стверджує російська сторона, загинули під час падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня.

Про це заявила уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова. Її цитує російське пропагандистське видання РИА Новости.

"Для цього все необхідне з точки зору процедури є. Тіла можуть бути передані згідно з процедурами, які існують", — зазначила вона.

Москалькова також повідомила, що перебуває в контакті з представниками України у справі про падіння літака. Вона уточнила, що це питання вона обговорює з уповноваженим Верховної ради України Дмитром Лубінцем.

"Щодо тіл − я одразу ж повідомила, що в нас є підтвердження і всі ДНК, які, за висновком експертизи, дають змогу зробити ідентифікацію особи", − заявила вона.

Реакція України

Лубінець вже прокоментував заяву Москалькової. Він підкреслив, що російська сторона вчергове "починає спекулювати на темі падіння Іл-76".

"Але й досі на мою вимогу Росія не передала офіційних списків, не підтвердила факт, не надала доступ міжнародним організаціям до місця трагедії. Наголошую, що позиція України незмінна: ми вимагаємо прозорого розслідування, доступу до місця падіння літака, а також із першого дня вимагали офіційних списків та репатріації тіл та проведення відповідних експертиз (у випадку підтвердження)", — написав він у Telegram.

Своєю чергою представник ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що Україна неодноразово зверталась до держави-агресора з приводу передачі тіл начебто загиблих на борту Іл-76 українських військовополонених, пише "Українська правда". Він підкреслив, що робота в цьому напрямку триває.

"Як і розслідування щодо обставин того, що насправді відбулося з бортом Іл-76 і хто насправді там знаходився. Контакт із цього приводу є. Коли можна буде говорити про результати, ми повідомимо", − заявив Юсов.

Нагадаємо, 24 січня в Бєлгородській області РФ розбився транспортний літак Іл-76. Міноборони Росії заявило, що його нібито збила Україна. Там також повідомили, що на борту нібито знаходились 65 українських військовополонених, шість членів екіпажу і троє супровідників. Російська влада заявила про зрив обміну полоненими. Ніяких доказів того, що в літаку були полонені, у РФ не надали.

Своєю чергою ГУР Міноборони України підтвердило, що 24 січня планувався обмін. Там наголосили, що Росія в минулому попереджала про необхідність безпеки повітряного простору Бєлгорода під час обмінів. Але цього разу промовчала. Пізніше з'ясувалося, що до моргу в Бєлгороді доставили всього пʼять тіл. Крім того, російським рятувальникам не дозволили оглянути місце події.

Президент Володимир Зеленський доручив військовим і спецслужбам достеменно розібратися в ситуації. Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні події.