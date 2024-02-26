Третий год полномасштабной российско-украинской войны: главные выводы и прогнозы

Война вошла в фазу долгосрочного вялотекущего противостояния и превратилась в борьбу ресурсов

Украина вошла в третий год полномасштабной войны с РФ – и в 11-й с начала собственно российской агрессии. Мы понесли серьезные потери, но продолжаем удивлять мир своей несокрушимостью. Во вторую годовщину с начала вторжения путинской армии нашу страну посетил ряд западных лидеров, а президент Украины обратился к странам "Большой семерки" с призывом помочь победить имперские амбиции и реваншизм общего врага. В ответ было заявлено, что поддержка Украины не прекратится, а Россию будут привлекать к наказанию посредством международных трибуналов.

Эксперты поделились с "Телеграфом" главными выводами и ожиданиями касательно российско-украинского противостояния на данный момент.

Приблизить победу могут два фактора

По мнению бывшего главы Министерства иностранных дел Украины Владимира Огрызко, главный вывод на третьем году полномасштабного вторжения России состоит в том, что Украина была, есть и будет.

"Второй вывод – Московия, несмотря на все свои попытки, обломает об Украину зубы. И это станет началом конца РФ в нынешнем виде. Да, до победы еще далеко, но тенденция очевидна. И она – в пользу Украины и цивилизованного мира", – уверен эксперт.

По его мнению, приблизить победу могут два фактора.

Во-первых – героическая борьба украинцев за свою независимость и свободу.

Во-вторых – более четкая позиция наших западных партнеров, которая состоит в том, что нам должны наконец-то дать всё необходимое для победы. Не для сдерживания агрессора, а именно для победы.

"Эти два ключевых тезиса стоит сегодня обсуждать. Всё остальное – проходное", – уверен Владимир Огрызко.

Следует признать, продолжает дипломат, что за эти два года Запад вылез из теплой ванны, где ему было довольно комфортно последние 30 лет.

"Раньше он не хотел замечать преступления Московии, где бы они ни происходили – на постсоветском пространстве, против населения собственного государства, в Сирии и так далее. Теперь это изменилось. Не для всех и не так быстро, как нам бы хотелось. Но тенденция налицо. Запад прозревает. Вопрос лишь в том, насколько быстро это произойдет. И понимание того, что Россия – враг всего демократического мира перейдет в принятие соответствующего решения. А именно – что этот враг должен быть уничтожен", – акцентирует Владимир Огрызко.

Пока такого решения нет, отмечает он. Еще существуют опасения, что уничтожение РФ в нынешнем виде будет для Запада худшим вариантом, чем сохранение этого государства, несмотря на его дикую сущность. В этом проблема, констатирует экс-глава МИД.

Что станет решающим в этой войне

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что по итогам двух прошедших лет можно сделать вывод – война вошла в фазу долгосрочного вялотекущего противостояния. Превратилась в войну на истощение, в борьбу ресурсов.

"И тут всё, похоже, будет разбито на несколько этапов. Возможно, даже с паузами в виде прекращения огня. Интенсивность боев будет то затухать, то повышаться", – прогнозирует эксперт.

В этой войне, продолжает он, всё будет решать не столько количество оружия и людей, сколько в комплексе возможность той или иной стороны максимально мобилизовать себя. Речь о мобилизации экономики, общества, военных и информационных ресурсов, поддержки из-за рубежа, уточняет Илия Куса.

По факту, наша война уже так выглядит, считает эксперт. И этот год вряд ли станет годом больших изменений.

После президентских выборов, намеченных в РФ на 17 марта (фактически – перевыборов Путина), россияне предпримут еще одну попытку серьезного наступления на нескольких направлениях, уверен Илия Куса.

"Они сейчас уже это разворачивают, пользуясь захватом Авдеевки. Но после выборов попытаются, пользуясь неопределенностью с внешней помощью Украине, этим общим моментом слабости, оккупировать еще часть территории. Чтоб выйти на переговорный процесс (скорее всего, после выборов президента США) с более сильных позиций", – поясняет эксперт.