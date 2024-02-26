Третій рік повномасштабної російсько-української війни: головні висновки та прогнози

Війна увійшла у фазу довгострокового млявоплинного протистояння і перетворилася на боротьбу ресурсів

Україна увійшла в третій рік повномасштабної війни з РФ — і в 11-й від початку власне російської агресії. Ми зазнали серйозних втрат, але продовжуємо дивувати світ своєю незламністю. У другу річницю від початку вторгнення путінської армії нашу країну відвідала низка західних лідерів, а президент України звернувся до країн "Великої сімки" з закликом допомогти перемогти імперські амбіції та реваншизм спільного ворога. У відповідь було заявлено, що підтримка України не припиниться, а Росію притягуватимуть до покарання за допомогою міжнародних трибуналів.

Експерти поділилися з "Телеграфом" головними висновками та очікуваннями щодо російсько-українського протистояння на цей момент.

Наблизити перемогу можуть два фактори

На думку колишнього глави Міністерства закордонних справ України Володимира Огризка, головний висновок на третьому році повномасштабного вторгнення Росії полягає у тому, що Україна була, є і буде.

"Другий висновок – Московія, попри всі свої спроби, обламає об Україну зуби. І це стане початком кінця РФ у нинішньому вигляді. Так, до перемоги ще далеко, але тенденція очевидна. І вона – на користь України та цивілізованого світу", – впевнений експерт.

На його думку, наблизити перемогу можуть два чинники.

По-перше – героїчна боротьба українців за свою незалежність та свободу.

По-друге – чіткіша позиція наших західних партнерів, яка полягає в тому, що нам повинні нарешті дати все необхідне для перемоги. Не для стримування агресора, а саме для перемоги.

"Ці дві ключові тези варто сьогодні обговорювати. Все інше – прохідне", – упевнений Володимир Огризко.

Слід визнати, що продовжує дипломат, що за ці два роки Захід виліз із теплої ванни, де йому було досить комфортно останні 30 років.

"Раніше він не хотів помічати злочини Московії, де б вони не відбувалися — на пострадянському просторі, проти населення власної держави, в Сирії тощо. Тепер це змінилося. Не для всіх і не так швидко, як нам хотілося б. Але тенденція очевидна. Захід прозріває. Питання лише в тому, наскільки швидко це станеться. І розуміння того, що Росія — ворог усього демократичного світу перейде в ухвалення відповідного рішення. А саме — що цей ворог має бути знищений", — наголосив Володимир Огризко.

Поки що такого рішення немає, зазначає він. Ще є побоювання, що знищення РФ у нинішньому вигляді буде для Заходу гіршим варіантом, ніж збереження цієї держави, попри її дику сутність. У цьому проблема, констатує ексглава МЗС.

Що стане вирішальним у цій війні

Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілія Куса вважає, що за підсумками двох минулих років можна дійти невтішного висновку – війна увійшла у фазу довгострокового млявого протистояння. Перетворилася на війну на виснаження, у боротьбу ресурсів.

"І тут все, схоже, буде розбито на кілька етапів. Можливо, навіть з паузами у вигляді припинення вогню. Інтенсивність боїв то згасатиме, то підвищуватиметься", — прогнозує експерт.

У цій війні, продовжує він, все вирішуватиме не так кількість зброї та людей, як у комплексі можливість тієї чи іншої сторони максимально мобілізувати себе. Йдеться про мобілізацію економіки, суспільства, військових та інформаційних ресурсів, підтримку з-за кордону, уточнює Ілія Куса.

Фактично наша війна вже так виглядає, вважає експерт. І цей рік навряд чи стане роком великих змін.

Після президентських виборів, намічених у РФ на 17 березня (фактично – перевиборів Путіна), росіяни зроблять ще одну спробу серйозного наступу на кількох напрямках, упевнений Ілія Куса.

"Вони зараз це вже розгортають, користуючись захопленням Авдіївки. Але після виборів спробують, користуючись невизначеністю із зовнішньою допомогою Україні, цим загальним моментом слабкості, окупувати ще частину території. Щоб вийти на переговорний процес (швидше за все, після виборів президента США) з сильніших позицій", – пояснює експерт.