Россияне на фронте пойдут ва-банк: названо "окно возможностей" Путина

Армия России использует советскую тактику на поле боя

В период второй годовщины вторжения России на территории Украины есть вероятность, что враг пойдет ва-банк. Он атакует на нескольких направлениях сразу и уже после прорыва обороны выбирает основной.

Об этом "Телеграфу" рассказал военный эксперт Михаил Жирохов. По его словам, у армии РФ есть некоторые резервы, которые она пытается быстро использовать.

"Путин понимает, что его личный состав — не "резиновый" без второй волны мобилизации, а до его перевыборов этой волны точно не будет", — говорит эксперт.

Кроме этого, диктатор видит как Европа "раскочегаривается" в производстве оружия и ее поставке Украине. Такая картина побуждает президента России действовать быстро.

По словам Жирохова, "окно возможностей" Путина уже закрывается, ведь вопрос помощи США Украине решается. Именно поэтому в ближайшие 2-3 недели армия РФ будет давить изо всех сил, ведь пока она имеет преимущества в количестве личного состава и артиллерии. Также по словам эксперта, с приходом весны эффективность использования некоторых дронов, в частности "Ланцетов", снизится.

"Поэтому российские генералы в ближайшие недели вынуждены начать активные боевые действия, чтобы захватить как можно больше территорий, или прорвать фронт и иметь хоть какой-то результат", — отметил Жирохов.

Он также добавил, что армия врага сражается по стратегии СССР, то есть они наносят сразу несколько ударов. И основным направлением становится то, которое удалось прорвать. Именно на него они могут опрокидывать резервы.

"А сейчас все направления для них одинаковы. Это и будет определяющим фактором", — сказал военный эксперт.

Больше о военных провокациях, ситуации на фронте и возможностях Путина читайте в материале "Телеграфа": Масштабные теракты, ракетные удары и попытки прорвать фронт: чего ожидать от оккупантов во вторую годовщину вторжения.

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