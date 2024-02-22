Росіяни на фронті підуть ва-банк: названо "вікно можливостей" Путіна

Армія Росії використовує радянську тактику на полі бою

У період другої річниці вторгнення Росії на території України, є ймовірність, що ворог піде ва-банк. Він атакує на декількох напрямках одразу, і вже після прориву оборони обирає основний.

Про це "Телеграфу" розповів військовий експерт Михайло Жирохов. За його словами, в армії РФ є певні резерви, які вона намагається швидко використати.

"Путін розуміє, що його особовий склад — не "гумовий" без другої хвилі мобілізації, а до його перевиборів цієї хвилі точно не буде", — каже експерт.

Окрім цього диктатор бачить як Європа "розкочегарюється" у виробництві зброї та її постачання Україні. Така картина спонукає президента Росії діяти швидко.

За словами Жирохова, "вікно можливостей" Путіна вже зачиняється, адже питання допомоги США Україні вирішується. Саме тому найближчі 2-3 тижні армія РФ тиснутиме зі всіх сил, адже поки що має переваги у кількості особового складу та артилерії. Також за словами експерта, з приходом весни ефективність використання деяких дронів, зокрема "Ланцетів", зменшиться.

"Тому російські генерали у найближчі тижні вимушені розпочати активні бойові дії, щоб захопити якомога більше територій, або ж прорвати фронт і мати хоч якийсь результат", — зауважив Жирохов.

Він також додав, що армія ворога воює за стратегією СРСР, тобто вони наносять одразу декілька ударів. І основним напрямком стає той, який вдалось прорвати. Саме на нього вони можуть перекидувати резерви.

"А зараз всі напрямки для них однакові. Це і буде визначальним фактором", — сказав військовий експерт.

Більше про військові провокації, ситуацію на фронті та можливості Путіна читайте у матеріалі "Телеграфу": Масштабні теракти, ракетні удари і спроби прорвати фронт: чого очікувати від окупантів на другу річницю вторгнення.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія й досі отримує західні комплектуючі від Великобританії.