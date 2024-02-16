Сколько Украине нужно мобилизовать людей от каждой области: названо число

Военный считает, что это количество людей можно мобилизовать за несколько месяцев

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которую продлили до 13 мая. Готовится обновление законодательства – законопроект о мобилизации поддержали в первом чтении. В то же время неотложной потребностью остается пополнение рядов украинских военнослужащих.

Майор ВСУ Егор Чечеринда в разговоре с 24 каналом отметил, что из каждой области необходимо мобилизовать примерно 10 тысяч человек. Он подчеркнул, что в армии нужно 250 тысяч человек пополнения. Часть регионов Украины под враждебной оккупацией, остается 23 области. То есть из одного региона — чуть более 10 тысяч человек. Чечеринда считает, что такое число военнообязанных можно привлечь на службу в течение нескольких месяцев.

Ранее в армии говорили о необходимости 500 тысяч мобилизованных, однако экономисты подчеркивают — у Украины нет такого ресурса. Если мобилизовать более 15% подлежащих призыву мужчин это может катастрофически повлиять на экономику страны. Об этом рассказывал доктор экономических наук Андрей Длигач.

Он отметил, что 230 тысяч мужчин — это максимум, на который может выйти Украина сейчас. Поэтому для пополнения войск также нужно искать другие подходы, в частности через рекрутинг или оптимизацию использования имеющегося человеческого ресурса.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что согласно планам обновления законодательства возраст мобилизации снизится до 25 лет, для тех, кто не имеет военного опыта. Теперь могут мобилизовать только с 27 до 60 лет, младше 27 лет военнообязанные могут быть мобилизованы только по собственному желанию или если они имеют военный опыт.