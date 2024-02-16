Скільки Україні потрібно мобілізувати людей від кожної області: назване число

Військовий вважає, що цю кількість людей можна мобілізувати за кілька місяців

В Україні триває загальна мобілізація, яку продовжили до 13 травня. Готується оновлення законодавства — законопроєкт про мобілізацію підтримали в першому читанні. Водночас нагальною потребою лишається поповнення рядів українських військовослужбовців.

Майор ЗСУ Єгор Чечеринда в розмові з 24 каналом зазначив, що з кожної області необхідно мобілізувати приблизно 10 тисяч людей. Він наголосив, що у війську потрібно 250 тисяч осіб поповнення. Частина регіонів України під ворожою окупацією, залишається 23 області. Тобто з одного регіону — трохи більше ніж 10 тисяч осіб. Чечеринда вважає, що таке число військовозобов'язаних можна залучити на службу протягом кількох місяців.

Раніше у війську говорили про потребу в 500 тисяч мобілізованих, однак економісти наголошують — Україна не має такого ресурсу. Якщо мобілізувати понад 15% чоловіків, які підлягають призову, це може катастрофічно вплинути на економіку країни. Про це розповідав доктор економічних наук Андрій Длігач.

Він зазначив що 230 тисяч чоловіків — це максимум, на який може вийти Україна зараз. Тож для поповнення війська також потрібно шукати інші підходи, зокрема через рекрутинг або оптимізацію використання наявного людського ресурсу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що згідно з планами оновлення законодавства вік мобілізації знизиться до 25 років, для тих хто не має військового досвіду. Наразі можуть мобілізувати тільки з 27 до 60 років, молодші за 27 років військовозобов'язані можуть бути мобілізовані тільки за власним бажанням або якщо вони мають військовий досвід.