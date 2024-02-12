Хто може отримати повістку в лютому та що відбувається далі

На військовому обліку мають бути всі чоловіки від 18 років

Отримати повістку може будь-який чоловік віком від 18 до 60 років. Вона має бути відповідно заповнена. Якщо у чоловіка досвіду військової служби немає, то вік мобілізації починається з 27 років.

Також розрізняють придатність військовозобов'язаних за станом здоров'я. Ті, хто в мирний час не були придатні чи мали відмітку про обмежену придатність, у воєнний час стають обмежено придатними чи придатними згідно з рішенням ВЛК.

На військовому обліку мають стояти всі чоловіки від 18 до 60 років та військовозобов'язані жінки. Останні призиваються на службу добровільно. Повістку отримати може будь-хто з військовозобов'язаних — вона потрібна для уточнення данних. Якщо людина не має відстрочки за різними обставинами про які вона зобов'язана сама попередити ТЦК, людину направляють на ВЛК. На ВЛК можуть відправити і військовозобов'язаного з правом відстрочки.

Лікарській комісії потрібно повідомити про хронічні захворювання. Деякі хвороби потребують уточнення та дообстеження. Стан придатності чи непридатності до служби визначають саме у ВЛК. Тільки після висновку комісії відбувається мобілізація — вручається відповідне розпорядження. Після чого мобілізованого відправляють на навчання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що військовозобов'язаному потрібно вручити повістку особисто під підпис. В іншому випадку вона вважається такою, що не обов'язкова до виконання, пояснив адвокат.