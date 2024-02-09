Чи дійсна повістка, якщо її вручили родичу? Адвокат дав відповідь

Законодавством України не передбачено, щоб родичі якось передавали або, тим більше отримували повістки замість військовозобов'язаного

Представники ТЦК можуть вручити повістки родичам. Але чи мають вони силу, якщо їх не вручили особисто в руки призовнику?

Відповідь на це питання дав адвокат і провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич. За його словами, якщо представники ТЦК вручають повістки родичам, але при цьому чоловік не брав документ і не розписувався в його отриманні, то така повістка не зобов'язує до явки в ТЦК.

"У повістки є корінець, на якому має розписатися особа, яка його отримала. Корінець відривається і повертається в ТЦК. На основі цього у представників ТЦК з'являється інформація про те, що саме ця особа належним чином повідомлена. Якщо підтвердження повідомлення немає, то в такому випадку немає підстав застосовувати відповідальність за неявку", – говорить юрист.

Він уточнив, що родичі можуть не отримувати повістку. Адже існує обов'язок вручення його особисто саме тій людині, чиє прізвище вказано в документі.

"Законодавством України не передбачено, щоб родичі якось передавали або, тим більше отримували повістки замість військовозобов'язаного. Але такі випадки в моїй практиці були. Навіть двірники намагалися вручати повістки, передавали родичам", — розповів Маринич.

Зазначимо, що в Україні знову продовжили дію загальної мобілізації. А це означає, що багато громадян продовжать отримувати повістки з військкоматів.

Так, мобілізації підлягають:

чоловіки у віці від 18 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров'я, якщо вони мають військовий досвід;

наразі чоловіки у віці від 27 (а не 25, як планується) до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров'я, якщо вони не мають досвіду військової служби;

чоловіки у віці від 18 до 60 років, які зняті та виключені з військового обліку, однак визнані придатними або обмежено придатними на підставі рішень ВЛК.

Також добровільно долучитися до лав армії можуть чоловіки віком від 18 до 27 років, які раніше не брали участь у виконанні строкової служби – на службу за контрактом, а також люди з інвалідністю і ті, хто отримував відтермінування від мобілізації через сімейні обставини.

Раніше "Телеграф" писав, що Верховна Рада України 7 лютого підтримала у першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації. Далі на нього чекає ще друге читання.