Действительна ли повестка, если ее вручили родственнику? Адвокат дал ответ

Законодательством Украины не предусмотрено, чтобы родственники как-то передавали или, тем более, получали повестки вместо военнообязанного

Представители ТЦК могут вручить повестки родственникам. Но есть ли у них сила, если их не вручили лично в руки призывнику?

Ответ на этот вопрос дал адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич. По его словам, если представители ТЦК вручают повестки родственникам, но при этом мужчина не брал документ и не расписывался в его получении, то повестка не обязывает к явке в ТЦК.

У повестки есть корешок, на котором должно расписаться лицо, которое его получило. Коренец отрывается и возвращается в ТЦК. На основе этого у представителей ТЦК появляется информация о том, что именно это лицо должным образом уведомлено. Если подтверждения сообщения нет, то в таком случае нет оснований применять ответственность за неявку», – говорит юрист.

Он уточнил, что родственники могут не получать повестки. Ведь существует обязанность вручения его лично именно тому человеку, чья фамилия указана в документе.

"Законодательством Украины не предусмотрено, чтобы родственники как-то передавали или, тем более, получали повестки вместо военнообязанного. Но такие случаи в моей практике были. Даже дворники пытались вручать повестки, передавали родственникам", — рассказал Маринич.

Отметим, что в Украине снова продолжили действие всеобщей мобилизации. А это значит, что многие граждане продолжат получать повестки из военкоматов.

Да, мобилизации подлежат:

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья, если у них есть военный опыт;

мужчины в возрасте от 27 (а не 25, как планируется) до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья, если у них нет опыта военной службы;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, снятые и исключенные из военного учета, однако признанные пригодными или ограниченно пригодными на основании решений ВЛК.

Также добровольно присоединиться к рядам армии могут мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, ранее не участвовавшие в выполнении срочной службы – на службу по контракту, а также люди с инвалидностью и получавшие отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам.

Ранее "Телеграф" писал, что Верховная Рада Украины 7 февраля поддержала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации. Дальше его ждет еще второе чтение.