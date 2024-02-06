В Украине объявляли воздушную тревогу: все детали
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В Украине ракетная опасность
Во вторник, 6 февраля, во многих регионах Украины объявляли воздушную тревогу. Военные предупреждали об опасности.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ. Речь шла об угрозе применения россиянами баллистического ракетного вооружения.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — отмечают в ВСУ.
"Покраснела" большая часть областей Украины, в частности, Киевская, Днепропетровская и Харьковская области. Карта воздушных тревог выглядела следующим образом:
11:40 В ВС ВСУ объявили об отбое ракетной угрозы. Сигналы воздушной тревоги перестали звучать в областях.
Стоит отметить, что масштабные тревоги из-за угрозы баллистики в Украине звучат не так часто. Гораздо чаще они объявляются из-за взлетов российский МиГов, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал". Например, 3 февраля из-за них тревога объявлялась два раза.
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