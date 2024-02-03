По всей Украине вторая масштабная тревога за день: что стало причиной

Украинцев предупредили о ракетной опасности

По всей Украине снова объявили воздушную тревогу — уже второй раз за час. В небо снова поднялся российский МиГ-31К с "Кинжалами", но на этот раз с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области.

Об этом сообщили в Воздушных Силах Украины. Украинцам также напомнили, что до отбоя тревоги лучше не покидать укрытия в целях безопасности.

Аэродром "Саваслейка" расположен вблизи села с аналогичным названием в Кулебакском районе Нижегородской области. До границы Украины оттуда около 700 км. На аэродроме с конца 2021 г. базируется сформированный в том же году полк самолетов МиГ-31К, вооруженных баллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал". Эти гиперзвуковые ракеты очень тяжело сбить системам ПВО из-за высокой скорости полета (12 350 км/ч).

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