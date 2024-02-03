По всій Україні друга масштабна тривога за день: що спричинило

Українців попередили про ракетну небезпеку

По всій Україні знову оголосили повітряну тривогу — вже вдруге за годину. У небо знову піднялося російське МіГ-31К з "Кинджалами", але цього разу з аеродрому "Саваслейка" в Нижньогородській області.

Про це повідомили у Повітряних Силах України. Українцям також нагадали, що до відбою тривоги краще не залишати укриття з метою безпеки.

Аеродром "Саваслейка" розташований поблизу села з аналогічною назвою у Кулебакському районі Нижньогородської області. До кордону України звідти майже 700 км. На аеродромі з кінця 2021 базується сформований у тому ж році полк літаків МіГ-31К, озброєних балістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал". Ці гіперзвукові ракети дуже важко збити системам ППО через високу швидкість польоту (12 350 км/год).

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