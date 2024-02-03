По всій Україні оголошували повітряну тривогу: була загроза удару "Кинджалами" (оновлено)

Російський винищувач летів у бік Чорного моря

В Україні вранці 3 лютого було оголошено масштабну повітряну тривогу. Причиною став зліт винищувача МіГ-31К на аеродромі "Моздок" у Північній Осетії.

Про це повідомили моніторингові канали. Українців у всіх областях просили пройти в укриття до відбою тривоги.

О 12:18 по всій країні почалися відбої повітряної тривоги по МіГ-31К. Але, як повідомляють у Повітряних силах ЗСУ, зберігається активність ворожої тактичної авіації на східному та північно-східному напрямках. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Нагадаємо, що винищувач МіГ-31К є потенційним носієм гіперзвукових ракет "Кинджал". Через те, що вони дуже швидко летять, системам ППО складно їх збити. Як правило, повітряна тривога через зліт МіГ триває недовго. Але, якщо ворог вирішить дозаправити винищувач у повітрі, то тривога може затягнутися на кілька годин. Станом на 11:48 пусків ракет не зафіксовано, але МіГ-31к наблизився до кордонів і прямує до акваторії Чорного моря.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в ніч проти 3 лютого Росія вдарила по Україні дронами, пошкодивши енергосистему. Через це у Кривому Розі та інших населених пунктах запровадили графіки відключення світла. Фахівці Укренерго вже працюють на місцях.