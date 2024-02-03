По всей Украине объявляли воздушную тревогу: была угроза удара "Кинжалами" (обновлено)

Российский истребитель летел в сторону Черного моря

В Украине утром 3 февраля объявляли масштабную воздушную тревогу. Причиной стал взлет истребителя МиГ-31К на аэродроме "Моздок" в Северной Осетии.

Об этом сообщили мониторинговые каналы. Украинцев во всех областях просили пройти в укрытия до отбоя тревоги.

В 12:18 по всей стране начались отбои воздушной тревоги по МиГ-31К. Но, как сообщают в воздушных силах ВСУ, сохраняется активность вражеской тактической авиации на восточном и северо-восточном направлениях. Есть угроза применения авиационных средств поражения.

Напомним, что истребитель МиГ-31К является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал". Из-за того, что они очень быстро летят, системам ПВО крайне сложно их сбить. Как правило, воздушная тревога из-за взлета МиГ длится недолго. Но если враг решит дозаправить истребитель в воздухе, то тревога может затянуться на несколько часов. По состоянию на 11:48 пусков ракет не зафиксировано, но МиГ-31к приблизился к границам и направлялся в акваторию Черного моря.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ночь на 3 февраля Россия ударила по Украине дронами, повредив энергосистему. Из-за этого в Кривом Роге и других населенных пунктах ввели графики отключения света. Специалисты "Укрэнерго" уже работают на местах.