В Україні оголошували повітряну тривогу: всі деталі

В Україні ракетна небезпека

У вівторок, 6 лютого, у багатьох регіонах України оголошували повітряну тривогу. Військові попереджали про небезпеку.

Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил ЗСУ. Йшлося про загрозу застосування росіянами балістичного ракетного озброєння.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", — зазначають у ЗСУ.

"Почервоніла" більша частина областей України, зокрема, Київська, Дніпропетровська та Харківська області. Карта повітряних тривог виглядала так:

11:40 У ПС ЗСУ оголосили про відбій ракетної загрози. Сигнали повітряної тривоги перестали звучати в областях.

Слід зазначити, що масштабні тривоги через загрозу балістики в Україні звучать не так часто. Набагато частіше вони оголошуються через злети російських МіГів, які є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал". Наприклад, 3 лютого через них тривога оголошувалась двічі.

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