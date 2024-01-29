Не дожил до 56-го дня рождения: в Полтавской области простятся с погибшим в Донбассе героем

Проведут защитника в последний путь во вторник, 30 января

Вблизи населенного пункта Мирноград Донецкой области во время одного из российских ракетных обстрелов погиб украинский воин Александр Хлыстун из Сухорабовки Полтавской области. Случилось это 21 января 2024 года.

Как пишет местная онлай-газета Решетиловщина, печальное известие сообщила городской голова Оксана Дядюнова. Он так и не дожил до 56-го дня рождения.

Защищать Украину от российских захватчиков Александр Хлыстун ушел в сентябре 2023 года. Служил на Донецком направлении. Являлся командиром минометного расчета минометного взвода минометной батареи механизированного батальона.

"Односельчане вспоминают Александра Ивановича, как хорошего специалиста. Он был и токарем, и сварщиком. Любую работу, за которую брался, выполнял добросовестно. На фронте был хорошим товарищем и надежной опорой для собратьев. Не хватает слов, чтобы выразить скорбь за Павшим Героем. "Каждый житель Решетиловской общины разделяет боль утраты вместе с родными и близкими Александра", — говорится в сообщении.

Проведут защитника в последний путь во вторник, 30 января. Траурный кортеж земляки будут встречать живым коридором уважения в 11:00. Его будут формировать от въезда в Решетиловку по улицам Полтавской, Покровской, Грушевского. В 11:30 кортеж с телом Героя прибудет в Сухорабовку. Прощание с защитником в родном дворе начнется в 12:00. Похоронят Героя на сельском кладбище со всеми воинскими почестями.

Ранее "Телеграф" писал, что на фронте погиб известный дельтапланерист Илья Тарасюк. Во время боя военный получил ранение несовместимое с жизнью.