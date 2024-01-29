Не дожив до 56-го дня народження: на Полтавщині попрощаються із загиблим на Донбасі героєм

Проведуть захисника в останній шлях у вівторок, 30 січня

Поблизу населеного пункту Мирноград на Донеччині під час одного з російських ракетних обстрілів загинув український воїн Олександр Хлистун із Сухорабівки, що на Полтавщині. Сталося це 21 січня 2024 року.

Як пише місцева онлай-газета Решетилівщіна, сумну звістку повідомила міський голова Оксана Дядюнова. Він так і не дожив до 56-го дня народження.

Захищати Україну від російських загарбників Олександр Хлистун пішов у вересні 2023 року. Служив на Донецькому напрямку. Був командиром мінометного розрахунку мінометного взводу мінометної батареї механізованого батальйону.

"Односельці згадують Олександра Івановича, як хорошого спеціаліста. Він був і токарем, і зварювальником. Будь-яку роботу, за яку брався, виконував сумлінно. На фронті був хорошим товаришем та надійною опорою для побратимів. Бракує слів, аби висловити скорботу за Полеглим Героєм. Кожен житель Решетилівської громади поділяє біль утрати разом з рідними та близькими Олександра", — йдеться у повідомленні.

Проведуть захисника в останній шлях у вівторок, 30 січня. Траурний кортеж земляки зустрічатимуть живим коридором пошани об 11:00. Його формуватимуть від в’їзду в Решетилівку по вулицях Полтавській, Покровській, Грушевського. Об 11.30 кортеж з тілом Героя прибуде у Сухорабівку. Прощання із захисником на рідному подвір’ї розпочнеться о 12:00. Поховають Героя на сільському кладовищі з усіма військовими почестями.

Раніше "Телеграф" писав, що на фронті загинув відомий дельтапланерист Ілля Тарасюк. Під час бою, військовий отримав поранення несумісне з життям.