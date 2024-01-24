"Мы даем мусор": передачу немецких вертолетов Украине раскритиковали, что с ними не так

В самой Германии уже от них отказались

Не успела Германия еще передать свои боевые вертолеты "Westland Sea King" Украине, которые она пообещала на новом "Рамштайне", а о проблемах с ними уже говорят аналитики. Их называют сразу несколько.

Раскритиковал новые поставки немецкий обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке. Первой проблемой он назвал то, что этим летательным аппаратам уже по 50 лет, а сама Германия начала снимать их с эксплуатации еще в 2020 году.

Но главной проблемой, по его мнению, является то, что они очень сложны в обслуживании.

"Если в 2006 году на обеспечение одного часа полета уходило от 50 до 60 часов обслуживания, то сейчас соотношение составляет 1 к 120. Если у вас есть 120 часов технического обслуживания, чтобы организовать один безопасный час полета в совершенно спокойной обстановке, это хороший старый таймер. Для воюющей страны с небольшим количеством пилотов и враждебным окружением это просто угроза жизни для украинских солдат. Мы даем Украине мусор", — считает он.

Напомним, что, по данным Минобороны Германии, Украине хотят передать 6 таких вертолетов.

Ранее мы писали о том, что Австралия направила на утилизацию 45 вертолетов, которые у нее просил Киев. Речь идет о вертолетах Taipan.