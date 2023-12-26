О них просила Украина: в Австралии тайно утилизируют современные вертолеты

Силы обороны Австралии имеют на вооружении несколько десятков таких машин

В Австралии авиационные техники тайно разбирают все 45 армейских многоцелевых вертолетов MRH-90 Taipan и "хоронят" их компоненты на полигоне. Однако австралийское правительство недавно получило от Украины запрос на передачу этих машин.

Об этом пишет местное издание APDR. Отмечается, что каждый из этих вертолетов стоит около 20 миллионов долларов, но было принято решение без огласки их уничтожить.

В свою очередь министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что вертолеты будут утилизированы таким образом, чтобы максимизировать их ценность. По данным издания, 10-тонные двухмоторные вертолеты разбирают, а не разрезают. Дело в том, что они сделаны из углеродного волокна и имеют очень крепкую конструкцию.

Также сообщается, что решение разобрать и утилизировать вертолеты Taipan было принято одновременно с объявлением 29 сентября, что они не вернутся в службу после аварии во время учений, унесшей жизни четырех военнослужащих. В то же время защита неофициально исключила сам вертолет как причину аварии.

Издание подчеркивает, что эти вертолеты находятся в отличном состоянии. Более 500 вертолетов семейства Taipan были проданы в 14 стран. Отмечается, что они превосходят американский вертолет Black Hawk по всем ключевым показателям – скорости, дальности, полезной нагрузке и объему кабины. Taipan – это современная, полностью цифровая машина, которая имеет четырехосную систему управления полетом, передовую авионику и ведущее оборудование ночного видения.

NH90 – многоцелевой вертолет, разработанный франко-германским консорциумом NHI во главе с компанией Airbus. Силы обороны Австралии имеют на вооружении 46 Taipan – 40 в армии и еще 6 – в военно-морских силах. Однако в 2021 году армия и флот Австралии были вынуждены "приземлить все свои вертолеты MRH-90 Taipan".

Сообщалось, что у них были проблемы как с безопасностью, так и с техническим обслуживанием. Поэтому было принято решение заменить их на современные UH-60M Black Hawk. В конце августа 2022 года Государственный департамент США согласовал продажу Австралии 40 вертолетов UH-60M Black Hawk на сумму 1,95 млрд долларов.

Напомним, чешские и словацкие волонтеры за одну неделю собрали 400 тысяч евро в рамках инициативы по приобретению вертолета Black Hawk для Вооруженных сил Украины. Купить планируется один из немногих Black Hawk, находящихся в частной собственности.