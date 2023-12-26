Про них просила Україна: в Австралії таємно утилізують сучасні гелікоптери

Сили оборони Австралії мають на озброєнні декілька десятків таких машин

В Австралії авіаційні техніки таємно розбирають усі 45 армійських багатоцільових гелікоптерів MRH-90 Taipan і "ховають" їх компоненти на полігоні. Проте австралійський уряд нещодавно отримав від України запит на передачу цих машин.

Про це пише місцеве видання APDR. Зазначається, що кожен з цих гелікоптерів коштує близько 20 мільйонів доларів, але було прийнято рішення без розголосу їх знищити.

Своєю чергою міністр оборони Австралії Річард Марлз заявив, що гелікоптери будуть утилізовані таким чином, щоб максимізувати їх цінність. За даними видання, 10-тонні двомоторні гелікоптери розбирають, а не розрізають. Річ у тім, що вони виготовлені з вуглецевого волокна і мають дуже міцну конструкцію.

Також повідомляється, що рішення розібрати та утилізувати гелікоптери Taipan було прийнято одночасно з оголошенням 29 вересня, що вони не повернуться до служби після аварії під час навчань, яка забрала життя чотирьох військовослужбовців. Водночас захист неофіційно виключив сам гелікоптер як причину аварії.

Видання підкреслює, що ці гелікоптери перебувають у чудовому стані. Понад 500 вертольотів сімейства Taipan були продані в 14 країн. Зазначається, що вони перевершують американський вертоліт Black Hawk за всіма ключовими показниками – швидкістю, дальністю, корисним навантаженням і об’ємом кабіни. Taipan — це надзвичайно сучасна, повністю цифрова машина, яка має чотириосьову систему керування польотом, передову авіоніку та провідне обладнання нічного бачення.

NH90 — багатоцільовий вертоліт, розроблений франко-німецьким консорціумом NHI на чолі з компанією Airbus. Сили оборони Австралії мають на озброєнні 46 Taipan — 40 в армії та ще 6 — у військово-морських силах. Однак 2021 року армія та флот Австралії були вимушені "приземлити всі свої гелікоптери MRH-90 Taipan".

Повідомлялося, що вони мали проблеми як з безпекою, так і з технічним обслуговуванням. Тож було прийнято рішення замінити їх на сучасні UH-60M Black Hawk. Наприкінці серпня 2022 року Державний департамент США погодив продаж Австралії 40 гелікоптерів UH-60M Black Hawk на суму 1,95 млрд доларів.

Нагадаємо, чеські та словацькі волонтери за один тиждень зібрали 400 тисяч євро у рамках ініціативи з придбання гвинтокрилу Black Hawk для Збройних сил України. Придбати планується один з небагатьох Black Hawk, які знаходяться у приватній власності.