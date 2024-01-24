"Ми даємо сміття": передачу німецьких гелікоптерів Україні розкритикували, що з ними не так

У самій Німеччині вже від них відмовилися

Не встигла Німеччина ще передати свої бойові гелікоптери "Westland Sea King" Україні, які вона пообіцяла на новому "Рамштайні", а про проблеми з ними вже говорять аналітики. Їх називають одразу кілька.

Розкритикував нові поставки німецький оглядач газети Bild Юліан Рьопке. Першою проблемою він назвав те, що цим літальним апаратам вже по 50 років, а сама Німеччина почала знімати їх з експлуатації ще у 2020 році.

Але головною проблемою, на його думку, є те, що вони складні в обслуговуванні.

"Якщо в 2006 році на забезпечення однієї години польоту йшло від 50 до 60 годин обслуговування, то зараз співвідношення складає 1 до 120. Якщо у вас є 120 годин технічного обслуговування, щоб організувати одну безпечну годину польоту в спокійній обстановці, це хороший старий таймер. Для воюючої країни з невеликою кількістю пілотів і ворожим оточенням це просто загроза життю для українських солдатів. Ми даємо Україні сміття", — вважає він.

Нагадаємо, що, за даними Міноборони Німеччини, Україні хочуть передати 6 таких гелікоптерів.

Раніше ми писали про те, що Австралія направила на утилізацію 45 гелікоптерів, які у неї просив Київ. Йдеться про гелікоптери Taipan.