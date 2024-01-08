Процент сбития остался тот же: украинцам объяснили, почему в этот раз уничтожили только 18 ракет

Для атаки оккупанты использовала 59 средств разных типов

Несмотря на то, что во время ракетной атаки по Украине 8 января, защитники неба смогли сбить 18 ракет, процент сбития остается неизменным. Все дело в том, что враг выпустил много баллистических ракет, которые можно сбить только определенными системами, такими как Patriot.

Так прокомментировал сегодняшнюю работу ПВО полковник, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Подробности он озвучил во время телемарафона.

"Большое количество было баллистических ракет, такие цели можно сбивать только средствами, которые могут это делать, такими как Patriot. Поэтому такой результат сегодня, потому что многие говорят, что не слишком высок процент сбития. Процент остается как и был", — пояснил он.

Игнат считает, что сбить 18 из 24 целей — тоже неплохой результат, учитывая такое количество средств воздушного нападения.

Напомним, что российские войска в ночь на 8 января атаковали Украину дронами-камикадзе. Утром продолжили атаковать территорию страны ракетами. В частности, для атаки оккупанты использовала 59 ракет разных типов.

Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные гражданские и военные объекты. О последствиях и пострадавших сообщат на местах военные администрации.

Ранее "Телеграф" писал о последствиях утренней ракетной атаки по Украине.