Відсоток збиття залишився той самий: українцям пояснили, чому цього разу знищили лише 18 ракет

Для атаки окупанти використала 59 засобів різних типів

Незважаючи на те, що під час ракетної атаки по Україні 8 січня, захисники неба змогли збити 18 ракет, відсоток збитків залишається незмінним. Справа в тому, що ворог випустив багато балістичних ракет, які можна збити лише певними системами, такими як Patriot.

Так прокоментував сьогоднішню роботу ППО полковник, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Подробиці він озвучив під час телемарафону.

"Велика кількість була балістичних ракет, такі цілі можна збивати тільки засобами, які можуть це робити, такими як Patriot. Тому такий результат сьогодні, тому що багато хто говорить, що не дуже високий відсоток збиття. Відсоток залишається як і був", — пояснив він. .

Ігнат вважає, що збити 18 із 24 цілей — теж непоганий результат, враховуючи таку кількість засобів повітряного нападу.

Нагадаємо, що російські війська в ніч проти 8 січня атакували Україну дронами-камікадзе. Уранці продовжили атакувати територію країни ракетами. Зокрема, для атаки окупанти використали 59 ракет різних типів.

Атаковані об’єкти критичної інфраструктури, промислові цивільні та військові об’єкти. Про наслідки та постраждалих повідомлять на місцях військові адміністрації.

Раніше "Телеграф" писав про наслідки ранкової ракетної атаки по Україні.