ВСУ не только сдерживают врага по всей линии фронта, но и расширяют плацдарм: что происходит на поле боя (карты)

Наши воины наносят врагу урон в живой силе и технике по всему фронту

Идет 682-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 5 января произошло 62 боевых столкновения. Наши воины сдерживают врага по всей линии фронта, самая напряженная ситуация под Авдеевкой.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак врага. Бои шли в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ.

Ситуация на Купянском направлении на карте deepstate

На Бахмутском направлении наши воины отразили 3 атаки противника. Врага отбили у Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

Ситуация на Бахмутском направлении на карте deepstate

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать россиян, которые продолжают попытки окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери, за прошедшие сутки они отбили 4 атаки врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 17 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

Ситуация на Авдеевском направлении на карте deepstate

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать россиян возле Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Отбиты 15 атак. На Шахтерском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Ситуация на Марьинском направлении на карте deepstate

На Запорожском направлении украинские воины отбили одну атаку противника. Бой состоялся в районе Работино Запорожской области.

Ситуация на Запорожском направлении на карте deepstate

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За сутки 5 января россияне совершили 13 безуспешных штурмовых действий.

Ситуация на левом берегу Херсонщины на карте deepstate

Ранее "Телеграф" рассказывал, как аналитики ISW оценивают риск новой попытки россиян захватить Купянск. Они также оценили последствия возможного захвата этого города на ход боевых действий.