ВСУ не только сдерживают врага по всей линии фронта, но и расширяют плацдарм: что происходит на поле боя (карты)
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Наши воины наносят врагу урон в живой силе и технике по всему фронту
Идет 682-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 5 января произошло 62 боевых столкновения. Наши воины сдерживают врага по всей линии фронта, самая напряженная ситуация под Авдеевкой.
На Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак врага. Бои шли в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ.
На Бахмутском направлении наши воины отразили 3 атаки противника. Врага отбили у Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать россиян, которые продолжают попытки окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери, за прошедшие сутки они отбили 4 атаки врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 17 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать россиян возле Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Отбиты 15 атак. На Шахтерском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Запорожском направлении украинские воины отбили одну атаку противника. Бой состоялся в районе Работино Запорожской области.
На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За сутки 5 января россияне совершили 13 безуспешных штурмовых действий.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как аналитики ISW оценивают риск новой попытки россиян захватить Купянск. Они также оценили последствия возможного захвата этого города на ход боевых действий.