ЗСУ не лише стримують ворога по всій лінії фронту, а й розширюють плацдарм: що відбувається на полі бою (карти)

Наші воїни завдають ворогові втрат в живій силі та техніці по всьому фронту

Триває 682-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 5 січня сталося 62 бойові зіткнення. Наші воїни стримують ворога по всій лінії фронту, найнапруженіша ситуація під Авдіївкою.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога. Бої точилися в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ситуація на Куп’янському напрямку на карті deepstate

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 3 атаки противника. Ворога відбили у Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Ситуація на Бахмутському напрямку на карті deepstate

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати росіян, які намагаються оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат, минулої доби вони відбили 4 атаки ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

Ситуація на Авдіївському напрямку на карті deepstate

На Мар’їнському напрямку наші захисники продовжують стримувати росіян біля Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки на Донеччині. Відбито 15 атак. На Шахтарському та Лиманському напрямах ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Ситуація на Мар’їнському напрямку на карті deepstate

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили одну атаку ворога. Бій відбувся у районі Роботиного Запорізької області.

Ситуація на Запорізькому напрямку на карті deepstate

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи щодо розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не залишає спроб вибити наші підрозділи із позицій. За добу 5 січня росіяни здійснили 13 безуспішних штурмових дій.

Ситуація на лівому березі Херсонщини на карті deepstate

Раніше "Телеграф" розповідав, як аналітики ISW оцінюють ризик нової спроби росіян захопити Куп’янськ. Вони також оцінили наслідки можливого захоплення міста для перебігу бойових дій.