Не стоило этого говорить? В интервью Зеленского о войне нашли интересный момент

Эксперт указал на слова Зеленского, которые, по его мнению, не стоило говорить в интервью

В новом интервью Владимира Зеленского для The Economist, которое вышло в начале 2024 года, есть некоторые противоречия. Вероятно, часть того, что президент и военные озвучивают в публичном пространстве, может быть рассчитано именно на российскую аудиторию.

Такое мнение озвучил Глава правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко. По его словам, не исключено, что часть публичных заявлений может быть намеренной дезинформацией.

В интервью президент Украины отметил, что в прошлом заявления украинского военного командования и других чиновников помогли россиянам подготовиться к контрнаступлению ВСУ. Поэтому сейчас в заявлениях редко встречается конкретика, в основном ответы обтекаемые и общие.

"Но четко указано, что мы сосредоточим усилия на Крыме и Черном море. И что нам нужны немецкие дальнобойные ракеты TAURUS", — сказал Жовниренко.

Он не исключает, что и эти заявления могут быть попыткой дезинформирования россиян. Вместе с тем Крым — это тыловая база россиян и одна из основных площадок для атак по Украине. Но нельзя забывать и про другие регионы.

"Понятно, что без освобождения Крыма не может быть освобождения Украины… С другой стороны – а как же деоккупация южных и восточных территорий континентальной Украины, по которым, собственно, проходит сейчас линия фронта?", — говорит эксперт.

Также его смущает акцент Владимира Зеленского на том, что Украине крайне необходимы немецкие ракеты, чтобы уничтожить Крымский мост. Если и это прием дезинформирования, то не совсем удачный, считает Жовниренко, так как ракеты TAURUS действительно нужны Силам обороны.

"Прежде всего – для поражения очень мощно защищенных, возможно, находящихся под землей объектов. Но при той осторожности, какую Запад проявляет при поставках нам вооружений, мы фактически сами сказали немцам, что, если они нам поставят ракеты, мы ударим по Крымскому мосту. Это может отрицательно сказаться на поставках именно этих ракет, получить которые мы пытаемся уже давно", — резюмировал Павел Жовниренко.

Более подробный разбор интервью Зеленского можно прочесть в нашем материале: "Битва за Крым и Черное море: что стоит за заявлениями Зеленского".

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