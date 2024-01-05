Не варто було цього говорити? В інтерв’ю Зеленського про війну знайшли цікавий момент

Експерт зазначив слова Зеленського, які, на його думку, не варто було говорити в інтерв’ю

У новому інтерв’ю Володимира Зеленського для The Economist, яке вийшло на початку 2024 року, є певні протиріччя. Ймовірно, частина того, що президент та військові озвучують у публічному просторі, може бути розраховано саме на російську аудиторію.

Таку думку озвучив Голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко. За його словами, не виключено, що частина публічних заяв може бути навмисною дезінформацією.

В інтерв’ю президент України зазначив, що у минулому заяви українського військового командування та інших чиновників допомогли росіянам підготуватися до контрнаступу ЗСУ. Тому зараз у заявах рідко зустрічається конкретика, переважно відповіді обтічні та загальні.

"Але чітко зазначено, що ми зосередимо зусилля на Криму та Чорному морі. І що нам потрібні німецькі далекобійні ракети TAURUS", - сказав Жовніренко.

Він не виключає, що ці заяви можуть бути спробою дезінформування росіян. Водночас Крим — це тилова база росіян та один з основних майданчиків для атак по Україні. Але не можна забувати й про інші регіони.

"Зрозуміло, що без звільнення Криму не може бути звільнення України… З іншого боку – а як же деокупація південних та східних територій континентальної України, якими, власне, зараз проходить лінія фронту?", — каже експерт.

Також його бентежить акцент Володимира Зеленського на тому, що Україні вкрай потрібні німецькі ракети, щоб знищити Кримський міст. Якщо і це прийом дезінформування, то не зовсім вдалий, вважає Жовніренко, оскільки ракети TAURUS справді потрібні Силам оборони.

"Насамперед – для поразки дуже потужно захищених, можливо, об’єктів, що знаходяться під землею. Але за тієї обережності, яку Захід проявляє при постачанні нам озброєнь, ми фактично самі сказали німцям, що, якщо вони нам поставлять ракети, ми вдаримо по Кримському мосту. Це може негативно вплинути на постачання саме цих ракет, отримати які ми намагаємося вже давно", — резюмував Павло Жовніренко.

Докладніший розбір інтерв’ю Зеленського можна прочитати в нашому матеріалі: "Битва за Крим та Чорне море: що стоїть за заявами Зеленського".

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни нібито готуються до повторного наступу на Харків. Українські військові поспішили зробити заяву для українців.