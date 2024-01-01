Ночной удар по Одессе: появились новые подробности и фото последствий

Существенные повреждения получили многоквартирные дома

В новогоднюю ночь российские военные снова атаковали Одессу и область. Российские оккупанты применили БПЛА типа "Shahed".

Как сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины, в результате ночной атаки врага на Одессу погиб 15-летний подросток. По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), было начато досудебное расследование в уголовном производстве.

По данным следствия, в ночь на 1 января 2024 года враг совершил массированную атаку БПЛА по Одессе и области. Три человека получили ранения, они госпитализированы в медучреждение. Информация о пострадавших уточняется.

В результате вражеской атаки повреждены 3 многоквартирных высотных дома, 3 частных дома, хозяйственные постройки и автомобили. Также враг атаковал припортовую инфраструктуру Одесщины. В результате попадания в одном из терминалов вспыхнул пожар, который был оперативно потушен.

В ОГП отметили, что осмотр продолжается, а полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. Прокуроры совместно с другими стражами порядка фиксируют последствия атаки врага.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в новогоднюю ночь Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами. Из 90 вражеских "Шахедов" защитники украинского неба уничтожили 87 человек.