Нічний удар по Одесі: з'явилися нові подробиці та фото наслідків

Суттєвих пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки

У новорічну ніч російські військові знову атакували Одесу та область. Російські окупанти застосували БПЛА типу "Shahed".

Як повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України, внаслідок нічної атаки ворога на Одесу загинув 15-річний підліток. За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

За даними слідства, в ніч на 1 січня 2024 року ворог здійснив масовану атаку БпЛА по Одесі та області. Три людини отримали поранення, їх госпіталізовано до медзакладу. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено 3 багатоквартирних висотних будинки, 3 приватні будинки, господарські споруди та автомобілі. Також ворог поцілив по припортовій інфраструктурі Одещини. Внаслідок влучання в одному з терміналів спалахнула пожежа, яку було оперативно приборкано.

У ОГП зазначили, що огляд ще триває, а повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Прокурори спільно з іншими правоохоронцями фіксують наслідки атаки ворога.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у новорічну ніч Росія атакувала Україну безпілотниками та ракетами. З 90 ворожих "Шахедів" захисники українського неба знищили 87.