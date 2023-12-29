Люди остаются под завалами, есть погибшие: в Запорожье ликвидируют последствия атаки (фото)

Пострадали два десятка домов и больница

Во время массированной ракетной атаки по Украине россияне обстреляли Запорожье. Погибли две местных жительницы, еще десять человек ранены.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. Коммунальные службы работают на местах разрушений.

На данный момент известно о повреждении местного предприятия и разрушении частных домов. Кроме того, взрывной волной повыбивало окна в 19 многоэтажках, двух учебных заведениях и в медицинском учреждении. Вдобавок к этому повреждены два десятка гаражей, АЗС и здание гостиницы.

Сначала было известно лишь об одной погибшей, но спасатели достали из-под завалов частного дома тело еще одной женщины.

"К сожалению, количество жертв утренней ракетной атаки увеличилось…Искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал Куртев и опубликовал видео с места.

Напомним, что утром 29 декабря россияне атаковали Украину ракетами и дронами. Взрывы прогремели в Днепре, Одессе, Киеве, Харькове, Львове и Сумской области. Известно, что в Днепре загорелся роддом, а в Одессе повреждены жилые дома.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что из-за атаки на Киев не работает станция метро "Лукьяновская". Фасад здания поврежден.