Люди залишаються під завалами, є загиблі: у Запоріжжі ліквідують наслідки атаки (фото)

Постраждали два десятки будинків та лікарня

Під час масованої ракетної атаки по Україні росіяни обстріляли Запоріжжя. Загинули дві місцеві мешканки, ще десятьох людей поранено.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Комунальні служби працюють на місцях руйнувань.

На цей час відомо про пошкодження місцевого підприємства та руйнування приватних будинків. Крім того, вибуховою хвилею повибивало вікна у 19 багатоповерхівках, двох навчальних закладах та у медичному закладі. На додаток до цього пошкоджено два десятки гаражів, АЗС та будівлю готелю.

Спочатку було відомо лише про одну загиблу, але рятувальники дістали з-під завалів приватного будинку тіло ще однієї жінки.

"На жаль, кількість жертв ранкової ракетної атаки збільшилася… Щирі співчуття рідним та близьким загиблих", — написав Куртєв і опублікував відео з місця.

Нагадаємо, що вранці 29 грудня росіяни атакували Україну ракетами та дронами. Вибухи пролунали у Дніпрі, Одесі, Києві, Харкові, Львові та Сумській області. Відомо, що у Дніпрі загорівся пологовий будинок, а в Одесі пошкоджені житлові будинки.

Також "Телеграф" розповідав про те, що через атаку на Київ не працює станція метро "Лук’янівська". Фасад будівлі пошкоджено.