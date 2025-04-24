После ракетной атаки на Киев женщина возле трупа матери рассказала о своей боли (тяжелые кадры)

Женщине должно было исполнится 85 в этом году

Во время ракетной атаки на Киев в ночь на 24 апреля россияне убили десять человек. Среди них 84-летняя Елена Лунивна.

Дочь пожилой женщины, сидя над её бездыханным телом, рассказала о матери. Тяжелые кадры запечатлели журналисты "Суспільного".

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"Это моя мама…Ей 85 лет должно было исполнится в этом году. Хоть она и старенькая была, но она была крепкая. Умирать она не собиралась. Но такое преступление случилось этой ночью против нашей страны. Попала ракета в наш дом и не стало моей мамы.

Я ненавижу Россию и её президента. Мы все ненавидим. Столько горя они принесли нам", — говорит Людмила.

Напомним, в ночь на 24 апреля россияне нанесли по Киеву комбинированный удар с помощью баллистики, ракет "Калибр" и дронов. На данный момент уже известно о десяти погибших и более, чем ста раненых.

Также враг ударил и по другим регионам страны. Подробности о последствиях можно узнать, перейдя по ссылке.