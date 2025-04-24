Есть раненые. "Укрзализныця" пострадала из-за массированной атаки

Движение поездов происходит по графику

В результате массированной российской атаки по Украине 24 апреля пострадала и железнодорожная инфраструктура. Известно о двух раненых.

Как отметила пресс-служба "Укрзализныци", проводник и машинист был ранен в Житомирской и Киевской областях. Обеим лицам оказана медицинская помощь.

"В результате комбинированной атаки врага по Украине были ранены два железнодорожника: проводник в Житомире и машинист в Киеве. Состояние обоих работников удовлетворительное, их обследуют врачи", — говорится в сообщении.

По словам директора УЗ Александра Перцовского, проводник в Житомире травмирован обломками стекла. Его состояние не критическое, раненый находится в больнице. Машинист в Киеве получил легкие ранения обломками стекла.

"Также в Киеве и на Харьковщине в результате обстрела поврежден технический путь и административные и технические здания железной дороги. Поезда продолжают двигаться по графику", — добавляют в "Укрзализныце".

Напомним, что в ночь на 24 апреля Россия ударила по Украине ракетами и дронами. Взрывы раздавались в Киевской, Житомирской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и еще нескольких областях. В Киеве есть попадание в жилой дом, уже более 60 человек пострадали и 9 погибли.

Как Киев пережил российскую атаку, показал наш корреспондент Ян Доброносов в материале "Под завалами — дети: в Киеве уже 10 погибших и более 100 раненых. Жуткие кадры последствий атаки (фото, видео) ".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Запорожье пережило массированную атаку России.