Є поранені. "Укрзалізниця" постраждала через масовану атаку

Рух поїздів відбувається за графіком

Внаслідок масованої російської атаки по Україні 24 квітня постраждала і залізнична інфраструктура. Відомо про двох поранених.

Як зазначила пресслужба "Укрзалізниці", провідника та машиніста було поранено на Житомирщині та Київщині. Обом особам надана медична допомога.

"В результаті комбінованої атаки ворога по Україні було поранено двох залізничників: провідника у Житомирі та машиніста в Києві. Стан обох працівників задовільний, їх обстежують лікарі", — йдеться в повідомленні.

За словами директора УЗ Олександра Перцовського, провідника в Житомирі травмовано уламками скла. Його стан не критичний, поранений перебуває в лікарні. Машиніст в Києві отримав легкі поранення уламками скла.

"Також в Києві та на Харківщині внаслідок обстрілу пошкоджена технічна колія та адміністративні і технічна будівлі залізниці. Поїзди продовжують рухатись за графіком", — додають в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, що в ніч на 24 квітня Росія вдарила по Україні ракетами і дронами. Вибухи лунали на Київщині, Житомирщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині та ще кількох областях. В Києві є влучання у житловий будинок, вже понад 60 осіб постраждало та 9 загинуло.

Як Київ пережив російську атаку показав наш кореспондент Ян Доброносов у матеріалі "Під завалами — діти: у Києві вже 10 загиблих та понад 100 поранених. Моторошні кадри наслідків атаки (фото, відео)".

Раніше "Телеграф" розповідав, як Запоріжжя пережило масовану атаку Росії.