Під завалами - діти: у Києві вже 10 загиблих та понад 100 поранених. Моторошні кадри наслідків атаки (фото, відео)

Тривають пошуки людей

Вибухи у Києві лунали з 23 на 24 квітня. Росіяни били по столиці крилатими ракетами "Калібр" з Чорного моря, безпілотниками, а також вдарили балістикою.

Наслідки атаки у столиці показав кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Він перебуває на місці удару та фіксує злочини Росії. На кадрах помітно, що у дворі, де стався вибух, сильно постраждали автівки, у людей вибило вікна.

Рятувальники і досі шукають під завалами людей. Як повідомляє глава МВС Ігор Клименко, з-під руїн чути телефонні дзвінки у Святошинському районі. Пошуки людей з-під понівечених будівель триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події.

"Залучені інженерні сили, верхолази ДСНС, пошукові собаки. Також поліцейські обходять квартири у найближчих будинках, перевіряють стан людей", — пише він.

Деталі атаки

Найбільше постраждав Святошинський район столиці. Там зафіксовано загоряння та часткове руйнування житлового будинку. Відомо, що під завалами перебувають люди. Проводяться рятувальні роботи.

За інформацією начальника КОВА Тимура Ткаченка, внаслідок атаки спалахнули щонайменше дев'ять пожеж. "Є влучання по цивільній інфраструктурі. Все дуже серйозно. Подих руського мира у всій красі", — написав він.

Станом на 6 ранку, за інформацією ДСНС, у столиці внаслідок російського удару загинули 9 людей, 63 постраждалих, 42 госпіталізували до лікарні, серед них 6 дітей. Згодом кількість загиблих зросло до 10, постраждалих — понад 100. Також внаслідок атаки сталися руйнування в житлових будинках: тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння. Наразі у 5 районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

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Не оминула російська атака і Бучанський район Київщини. Там внаслідок удару постраждало двоє жінок. Там також пошкоджено 3 пʼятиповерхових житлових будинки, 4 магазини, 8 автомобілів та зупинку громадського транспорту. Є наслідки і для Вишгородського та Броварського районів.

Раніше "Телеграф" писав, що поки росіяни запускали дрони та ракети по Україні, жителі окупованого Криму повідомляють про удар у відповідь. Місцеві джерела повідомляють про прольоти дронів та роботу ППО у різних містах півострова.