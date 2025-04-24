Под завалами – дети: в Киеве уже 10 погибших и более 100 раненых. Жуткие кадры последствий атаки (фото, видео)

Продолжаются поиски людей

Взрывы в Киеве раздавались с 23 на 24 апреля. Россияне били по столице крылатыми ракетами "Калибр" из Черного моря, беспилотниками, а также ударили баллистикой.

Последствия атаки в столице показал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он находится на месте удара и фиксирует преступления России. На кадрах заметно, что во дворе, где произошел взрыв, сильно пострадали машины, у людей выбило окна. Больше фото и видео — смотрите по ссылке.

Спасатели до сих пор ищут под завалами людей. Как сообщает глава МВД Игорь Клименко, из-под руин слышны телефонные звонки в Святошинском районе. Поиски людей из-под разрушенных зданий будут продолжаться, пока не убедятся, что уже достали всех. Есть информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия.

"Привлечены инженерные силы, верхолазы ГСЧС, поисковики. Также полицейские обходят квартиры в ближайших домах, проверяют состояние людей", — пишет он.

Детали атаки

Больше всего пострадал Святошинский район столицы. Там зафиксировано возгорание и частичное разрушение жилого дома. Известно, что под завалами находятся люди. Проводятся спасательные работы.

По информации начальника КОВА Тимура Ткаченко, в результате атаки вспыхнули по меньшей мере девять пожаров. "Есть попадания по гражданской инфраструктуре. Все очень серьезно. Дыхание русского мира во всей красе", — написал он.

По состоянию на 6 утра, по информации ГСЧС, в столице в результате российского удара погибли 9 человек, 63 пострадавших, 42 госпитализировали в больницу, среди них 6 детей. Впоследствии количество погибших выросло до 10, пострадавших — более 100. Также в результате атаки произошло разрушение в жилых домах: продолжаются поиски людей под завалами.

Возникли пожары в гаражах, админзданиях, нежилых зданиях. Из-за падения обломков горели авто и сухая трава. Пожарные ликвидировали возгорание. В 5 районах столицы продолжается ликвидация последствий ночного обстрела. Работают психологи и кинологи ГСЧС.

Куски ракет упали на могилы на Жулянском кладбище

Куски ракет упали на могилы на Жулянском кладбище

Не обошла стороной российская атака и Бучанский район Киевщины. Там в результате удара пострадали две женщины. Там также повреждены 3 пятиэтажных жилых дома, 4 магазина, 8 автомобилей и остановка общественного транспорта.

Ранее "Телеграф" писал, что пока россияне запускали дроны и ракеты по Украине, жители оккупированного Крыма сообщают об ответном ударе. Местные источники сообщают о пролетах дронов и работе ПВО в разных городах полуострова.